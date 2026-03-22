Oggi 22 marzo si concentrano gli scontri di calcio con l’Inter che sfida il “Franchi” in un match importante, mentre Cremonese e Fiorentina si contendono punti in classifica. Il Milan e il Napoli, rispettivamente a cinque e sei punti dalla prima posizione, sperano in risultati favorevoli per avvicinarsi alla vetta. Nel frattempo, si gioca anche la finale di EFL Cup, un evento cruciale nel calendario calcistico.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 marzo. La Cremonese si è riportata a un solo punto dalla Fiorentina mentre il Milan e il Napoli sono rispettivamente a -5 e -6 dalla capolista e sperano in un passo falso dei nerazzurri, l’opposto di quello che invece auspicano sotto il Torrazzo. Da non dimenticare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 22 marzo: L’Inter al “Franchi” per rispondere a Milan e Napoli e la finale di EFL Cup

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