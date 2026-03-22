Promozione Misano e Novafeltria si mettono in viaggio

Misano affronta il Bagnacavallo in trasferta, mentre la Vis Novafeltria gioca contro il San Pietro in Vincoli. Le due squadre cercano punti importanti per migliorare la posizione in classifica. La promozione è l’obiettivo dichiarato di entrambe e le partite rappresentano occasioni cruciali per avvicinarsi alla zona alta. Le sfide sono in programma nelle rispettive sedi, con l’intento di ottenere risultati favorevoli.

Misano in casa del Bagnacavallo per tenere a distanza la Savignanese, Vis Novafeltria sul campo del San Pietro in Vincoli per tentare di restare nella zona nobile della classifica. Giornata lontano dal terreno amico anche per il Riccione che andrà a bussare alla porta del Cervia United, mentre il Bellaria Igea Marina al ’Nanni’ attende la visita del Classe. E il Bellariva Virtus quella del Civitella. Partita davanti ai tifosi amici anche per la Stella contro il Bakia. Promozione (29ª giornata, ore 14.30). Girone D: Bagnacavallo-Misano, Bellaria Igea Marina-Classe, Bellariva Virtus-Civitella, Cervia United-Riccione, Gambettola-Savignanese, Reno-Diegaro, San Pietro in Vincoli-Vis Novafeltria, Stella-Bakia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Misano e Novafeltria si mettono in viaggio Articoli correlati Eccellenza e Promozione. Lo Young aspetta il Russi, Novafeltria ok nell’anticipoProsegue la caccia alla salvezza di Young Santarcangelo e Pietracuta nel campionato di Eccellenza. Calcio Promozione Si recupera la prima giornata di ritorno. Spiv a caccia di punti. Classe, esame MisanoNel campionato di Promozione si recuperano oggi le gare della prima giornata di ritorno, rinviata in blocco per neve il giorno dell’Epifania. Contenuti e approfondimenti su Promozione Misano e Novafeltria si... Temi più discussi: Promozione Girone D - 29ª giornata | Giornata chiave: incroci che possono cambiare gli equilibri; Novafeltria. Ex campo sportivo e campo del fiume, le proposte del Pd; Misano, Fogheraccia annullata per lutto dopo la morte di un ragazzo di appena 13 anni: Ci stringiamo attorno ai familiari. Promozione. Misano e Novafeltria si mettono in viaggioMisano in casa del Bagnacavallo per tenere a distanza la Savignanese, Vis Novafeltria sul campo del San Pietro in ... msn.com Gambettola espugna Misano, bene Savignanese e Novafeltria: il punto sul Girone D di PromozioneIl Riccione vince 1-0 il confronto playoff con il San Pietro in Vincoli, Bellaria Igea Marina sconfitto a Cesenatico ... altarimini.it Sport Event. . MP SAN GIORGIO-ACADEMY PASQUALE FOGGIA 3-1 PROMOZIONE GIRONE B HIGHLIGHTS facebook Pallavolo A2F Promozione - Gruppo Formula 3 Messina il cammino stagionale si chiude con il ko contro Fasano x.com