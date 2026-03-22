Primo bacio al GF Vip | dal gioco al momento bollente che spiazza tutti e i social sono in fiamme

Da screenworld.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato il primo bacio dell’edizione, nato da un gioco tra i concorrenti. Il momento, che ha coinvolto due dei partecipanti, ha sorpreso gli altri e ha fatto subito il giro dei social, dove gli utenti hanno commentato la scena con entusiasmo. L’episodio ha segnato un’altra fase della convivenza tra i concorrenti.

Nella Casa del Grande Fratello Vip basta un attimo per accendere dinamiche impreviste. Tra scherzi, complicità e momenti sopra le righe, è scattato il primo bacio di questa edizione, sorprendendo concorrenti e pubblico. Protagonisti Antonella Elia e Dario Cassini, al centro di una scena diventata subito virale. Tutto è nato da un gioco, ma il finale ha lasciato molti dubbi: semplice gag o inizio di qualcosa? Il confine tra spettacolo e realtà, ancora una volta, si fa sottilissimo. E ora tutti si chiedono cosa succederà. Tutto accade nel giardino della Casa di Cinecittà, uno dei luoghi più informali dove i concorrenti si lasciano andare con maggiore spontaneità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

primo bacio al gf vip dal gioco al momento bollente che spiazza tutti e i social sono in fiamme
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