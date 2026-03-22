Primavera in zona playoff Tomasevic N’Diaye e il solito Lo Monaco ribaltano il Frosinone in dodici minuti

In una partita di campionato, il Bologna ha battuto il Frosinone con il punteggio di 3-1. I gol sono stati segnati da Gnudi, Nesi e Tomasevic per i padroni di casa, mentre il Frosinone ha risposto con un gol. Durante la gara, sono stati effettuati vari cambi di giocatori, tra cui l’ingresso di Ferrari, Rossitto, Anastasio, Lo Monaco e Ravaglioli. La partita si è conclusa con il Bologna in zona playoff.

BOLOGNA 3 FROSINONE 1 BOLOGNA: Gnudi; Nesi, Tomasevic, Papazov (32’ st Ferrari); Negri (32’ st Rossitto), Libra, Nordvall (13’ st Anastasio), Baroncioni; N’Diaye, Toroc (13’ st Lo Monaco); Castaldo (29’ st Ravaglioli). A disp. Galli, Briguglio, Saputo, Lai, Francioli, Markovic. All. Morrone. FROSINONE: Micicangeli; Luchetti, Pelosi, Zorzetto; Befani, Ndow (43’ st Schietroma), Toci, De Filippis (1’ st Molignano); Grosso, Cichero (24’ st Mboumbou); Colley. A disp. Di Giosia, Rodolfo, Obleac, Fiorito, Ceesay, Jobe, Buonpane, Majdnic. All. Cinelli. Arbitro: Galiffi di Alghero. Reti: 31’ st Colley; 35’ st Tomasevic, 40’st N’Diaye, 47’ st Lo Monaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Primavera in zona playoff. Tomasevic, N’Diaye e il solito Lo Monaco ribaltano il Frosinone in dodici minuti Articoli correlati Sorride la Primavera. Lo Monaco show: una doppietta per stendere il Sassuolo e sognare i playoffBOLOGNA 4 SASSUOLO 1 BOLOGNA: Franceschelli; Francioli (26’ st Markovic), Tomasevic, Papazov; S. Primavera, Milan-Roma termina 2-1: tre punti pesantissimi che portano i rossoneri in zona playoff. Il commentoSi è disputata, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, la partita Milan-Roma, valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Una raccolta di contenuti su Primavera in zona playoff Tomasevic... Temi più discussi: Primavera Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a Bellino; Fischio d’inizio alle 13. La Primavera a Novara trova il Milan per riprendere il discorso playoff; PRIMAVERA | IL PERUGIA DI MISTER GIORGI PASSA A COSENZA 3-1; Primavera, il Catanzaro fa paura: tris al Cosenza e corsa Playoff lanciata. Primavera in zona playoff. Tomasevic, N’Diaye e il solito Lo Monaco ribaltano il Frosinone in dodici minutiBOLOGNA 3 FROSINONE 1 BOLOGNA: Gnudi; Nesi, Tomasevic, Papazov (32’ st Ferrari); Negri (32’ st Rossitto), Libra, Nordvall (13’ st Anastasio), ... sport.quotidiano.net Pagina 0 | Primavera Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a BellinoPrimavera Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a Bellino ... tuttosport.com Con gli assaltatori ucraini: «Abbiamo respinto l'offensiva di primavera ma i russi sono come zombie e noi siamo stanchi di ucciderli» facebook È arrivata la primavera nel Comune di Venezia! La nuova stagione porta con sé luce, colori e una rinnovata vitalità che coinvolge l’intero territorio, dal centro storico alla terraferma. Tra calli, campi, parchi e viali alberati, i primi segni della primavera res x.com