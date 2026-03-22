Primavera in zona playoff Tomasevic N’Diaye e il solito Lo Monaco ribaltano il Frosinone in dodici minuti

Da sport.quotidiano.net 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una partita di campionato, il Bologna ha battuto il Frosinone con il punteggio di 3-1. I gol sono stati segnati da Gnudi, Nesi e Tomasevic per i padroni di casa, mentre il Frosinone ha risposto con un gol. Durante la gara, sono stati effettuati vari cambi di giocatori, tra cui l’ingresso di Ferrari, Rossitto, Anastasio, Lo Monaco e Ravaglioli. La partita si è conclusa con il Bologna in zona playoff.

BOLOGNA 3 FROSINONE 1 BOLOGNA: Gnudi; Nesi, Tomasevic, Papazov (32’ st Ferrari); Negri (32’ st Rossitto), Libra, Nordvall (13’ st Anastasio), Baroncioni; N’Diaye, Toroc (13’ st Lo Monaco); Castaldo (29’ st Ravaglioli). A disp. Galli, Briguglio, Saputo, Lai, Francioli, Markovic. All. Morrone. FROSINONE: Micicangeli; Luchetti, Pelosi, Zorzetto; Befani, Ndow (43’ st Schietroma), Toci, De Filippis (1’ st Molignano); Grosso, Cichero (24’ st Mboumbou); Colley. A disp. Di Giosia, Rodolfo, Obleac, Fiorito, Ceesay, Jobe, Buonpane, Majdnic. All. Cinelli. Arbitro: Galiffi di Alghero. Reti: 31’ st Colley; 35’ st Tomasevic, 40’st N’Diaye, 47’ st Lo Monaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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