Primavera Gli azzurrini prima soffrono e poi dominano

Durante una partita di primavera, l’Empoli ha affrontato il Benevento, vincendo con un punteggio di 3-0. La squadra toscana ha iniziato soffrendo, ma nel corso del match è riuscita a imporsi dominando il gioco. I giocatori impiegati sono stati Versari, Antoini, Egan, Huqi, Bembnista, Rugani, Fiorini, Mazzi, Raballo, Mureddu e Monaco. La gara si è conclusa con i cambi effettuati negli ultimi minuti di gioco.

EMPOLI 3 BENEVENTO 0 EMPOLI: Versari, Antoini, Egan (88’ Orlandi), Huqi, Bembnista, Rugani, Fiorini, Mazzi (66’ Perin), Raballo (46’ Campaniello), Mureddu (88’ Gori), Monaco (88’ Samb). All.: Filippeschi. BENEVENTO: Mandato, Kwete (88’ Scarpitella), Nonga (83’ Milucci), Del Gaudio, Squillante, Formicola, Manuzzi, Scalici (83’ Paolini), Soprano (88’ Cerbone), Giugliano, Grilli (75’ Miranda). All.: De Angelis. Arbitro: Arnese di Teramo. Reti: 73’ Egan, 85’ Monaco, 91’ Huqi VINCI – L’Empoli soffre per un tempo, poi schianta il Benevento e porta a 18 i risultati utili di fila confermandosi leader indiscusso del girone B di Primavera 2. Nella prima mezzora, però, ci vuole un grande Versari per negare tre volte il vantaggio ai giallorossi campani, mentre quando non ci arriva il portiere azzurro è Fiorini a salvare sulla linea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Primavera. Gli azzurrini prima soffrono e poi dominano Articoli correlati Leggi anche: Primavera 1, Napoli-Sassuolo 5-2: Camelio trascina gli azzurrini PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): sconfitta amara per gli azzurrini93? – Napoli vicinissimo al pareggio, ma la fortuna non aiuta gli azzurrini: dagli sviluppi di corner, Gambardella salta più in alto di tutti, ma il... Tutto quello che riguarda Primavera Gli azzurrini prima soffrono... Temi più discussi: Primavera, Antonio Conte al Piccolo di Cercola per Napoli-Genoa; Primavera 2: la capolista Como a caccia di riscatto contro il Sudtirol; Giovanili. La primavera lanciata verso la promozione; Italia Under 19 - I 20 convocati di Bollini per la fase Elite che porta all’Europeo: Italia in campo dal 25 al 31 marzo tra Catanzaro e Cosenza. Primavera, Conte in tribuna a Cercola: segue da vicino la lotta salvezza contro il GenoaAntonio Conte presente allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola per seguire da vicino gli azzurrini nella sfida decisiva della 31ª giornata di Primavera 1. tuttonapoli.net Primavera, Napoli-Genoa 0-1 (77' Carbone): termina il match, azzurri ko sotto gli occhi di Conte | Rileggi direttaNapoli, Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano oggi alle 11 allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, il Genoa di Jacopo Sbravati. Primavera, Napoli-Genoa: la dire ... msn.com Con gli assaltatori ucraini: «Abbiamo respinto l'offensiva di primavera ma i russi sono come zombie e noi siamo stanchi di ucciderli» facebook È arrivata la primavera nel Comune di Venezia! La nuova stagione porta con sé luce, colori e una rinnovata vitalità che coinvolge l’intero territorio, dal centro storico alla terraferma. Tra calli, campi, parchi e viali alberati, i primi segni della primavera res x.com