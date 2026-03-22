In un momento in cui la guerra occupa le prime pagine dei giornali, un istituto scolastico a Barga ha organizzato un evento chiamato

BARGA "Una primavera di pace nel cuore della Valle del Serchio". La guerra torna ogni giorno nei notiziari con il suo carico di morte e disperazione, ma a Barga, ieri, una scuola ha deciso di rispondere con un’altra lingua: quella dell’educazione, dell’arte e della responsabilità civile. "“ Primavera di Pace 2026 ” non è un semplice convegno, ma un laboratorio vivo di cittadinanza nonviolenta che coinvolge studentesse, studenti, docenti e istituzioni nel plesso dell’ ISI Barga di via dell’Acquedotto – spiega il dirigente Germano Cipolletta –. L’iniziativa, incardinata nell’insegnamento di Educazione civica, mette al centro i valori del rispetto della dignità umana, del ripudio della guerra, della giustizia sociale e della cura del bene comune, trasformando l’aula scolastica in una piccola agorà democratica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Primavera di Pace". L’Isi di Barga laboratorio per superare ogni conflitto

Articoli correlati

Ritorno in classe col sorriso. Nuove aule all’Isi Barga. Più spazi per la didatticaInaugurate in modo ufficiale ieri, al ritorno in classe dopo le vacanze di Natale, le nuove 18 aule del padiglione C dell’Isi di Barga, realizzate al...

Leggi anche: Ogni voce è preziosa: “Il confronto autentico elimina ogni conflitto”

Aggiornamenti e notizie su Primavera di Pace L'Isi di Barga...

Temi più discussi: Equinozio di primavera 2026 e Equal Day: eventi e iniziative; Per una primavera di pace; Pace del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto: Reading di primavera; Siamo gente di primavera, l’appello dei Papi alla speranza oltre guerre e crisi.

Primavera di Pace. L’Isi di Barga laboratorio per superare ogni conflittoBARGAUna primavera di pace nel cuore della Valle del Serchio. La guerra torna ogni giorno nei notiziari con il suo carico di morte e disperazione, ma a Barga, ieri, una scuola ha deciso di ... lanazione.it

Per una primavera di paceBARGA - Primavera di Pace dell’ISI Barga ha rinnovato per il secondo anno consecutivo il proprio impegno educativo ponendo al centro personaggi che, in ... giornaledibarga.it

Per una primavera di pace x.com

Adoro la primavera, spesso arriva in silenzio e ti porta i primi caldi ... rende più sorridenti e allunga finalmente le giornate... Ma in questo periodo di maggior incertezza nel mondo per la tanto sospirata Pace… sembra non donarti il giusto sollievo... Buongiorno. - facebook.com facebook