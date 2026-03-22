Il selfie, la confessione sul "no" al referendum, la lezione del premier. Così un incontro informale si è trasformato in un episodio destinato a diventare virale in rete. Protagonista Filippo Moini, 18 anni, che durante un breve scambio con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto una foto. Al momento dello scatto, però, il ragazzo ha avviato un video e, sorridendo, ha dichiarato: “È il mio primo voto, ma voto no al referendum”. La risposta del premier è stata inizialmente di sorpresa - “ma come voti no.” - seguita subito dopo da una presa d’atto più distesa: “E vabbè, è la democrazia. Funziona così”. La scena è stata condivisa su TikTok dalla fidanzata del giovane, Benedetta Sommaruga, e in breve tempo ha ottenuto grande visibilità, alimentando discussioni sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prima il selfie, poi la confessione del 18enne: "Voto No al referendum". La lezione della Meloni: “È la democrazia”

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