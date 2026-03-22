Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, secondo il mercato PSV, si attesta a circa 0,563 euro per Smc. Questa cifra riflette il valore attuale del gas alla data del 22 marzo 2026, offrendo un’indicazione precisa sulla quotazione di mercato. Il valore del gas viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per operatori e consumatori del settore.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 22 Marzo 2026, è pari a circa 0,563 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 59,6 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al rialzo dopo un periodo di relativa stabilità e valori contenuti. Dopo aver toccato un minimo di circa 0,308 euroSmc il 1 Marzo 2026, il prezzo ha registrato una crescita costante, superando la soglia di 0,5 euroSmc a metà mese e arrivando a sfiorare i 0,563 euroSmc nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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