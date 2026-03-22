prevenzione per evitare la chirurgia

A Magenta si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al colon-retto, organizzata dall’Associazione intervento contro i tumori (Aicit) e Salute Donna, con il supporto dei medici dell’Asst Ovest Milanese e il patrocinio del Comune. L’evento ha offerto servizi e informazioni rivolti alla popolazione per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce. Diverse persone hanno partecipato alle attività programmate durante la giornata.

Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al colon-retto quella organizzata a Magenta dall’ Associazione intervento contro i tumori (Aicit) e Salute Donna in collaborazione con i medici dell’ Asst Ovest Milanese e il patrocinio del Comune. All’evento hanno partecipato rappresentanti della sanità e delle istituzioni locali. Il direttore sanitario dell’Asst Ovest Milanese, Valentino Lembo, ha ribadito come la prevenzione sia fondamentale: intervenire precocemente salva la vita e consente cure meno invasive e più efficaci. Anche il sindaco Luca Del Gobbo ha sottolineato l’importanza di fare rete tra associazioni, ospedale e cittadini, insieme alla referente di Salute Donna, Mariella Berra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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