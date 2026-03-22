PresaDiretta stasera su Rai 3 | anticipazioni e inchieste del 22 marzo

Tra costi miliardari e proteste locali, PresaDiretta analizza l'impatto reale del Ponte sullo Stretto e i benefici economici. Poi l'inchiesta sull'intelligenza artificiale e il suo impatto sul lavoro. Questa sera domenica 22 marzo 2026 torna una nuova serata di approfondimento e informazione in prima serata su Rai 3. A partire dalle 20:30 in diretta, il pubblico potrà seguire PresaDiretta condotto da Riccardo Iacona. Grandi opere, ambiente e futuro del lavoro: la nuova puntata del talk show investigativo accende i riflettori su due dei temi più caldi del momento, dal dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina all'impatto globale dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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