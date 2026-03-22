Questa sera, domenica 22 marzo 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 22 marzo 2026 alle ore 21,20 su Rai 3. Il Ponte sullo Stretto di Messina, tra questione ambientale, mancata gara, aumento dei costi: questo il tema in apertura della nuova puntata. Dopo la delibera della Corte dei conti e il nuovo decreto del governo Meloni, il racconto tra gli abitanti di Messina che rischiano l’esproprio delle abitazioni, i comitati che si oppongono a un’infrastruttura da oltre 13 miliardi di euro e quelli che la vogliono a tutti i costi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 22 marzo 2026, su Rai 3

Articoli correlati

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 22 febbraio 2026, su Rai 3Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda...

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 marzo 2026, su Rai 3Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 1 marzo 2026 su Rai 3 Questa sera, domenica 1 marzo 2026, va in onda in prima serata...

Approfondimenti e contenuti su Presa Diretta

Temi più discussi: PresaDiretta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomenti; PresaDiretta stasera su Rai 3: anticipazioni e inchieste del 15 marzo; Rai 3, stasera a PresaDiretta i safari umani e l'Argentina di Milei; Anticipazioni tv: al via Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi.

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 22 marzo 2026, su Rai 3Presa Diretta: anticipazioni della puntata di stasera 22 marzo 2026 su Rai 3 con Riccardo Iacona | inchieste, servizi e approfondimenti ... tpi.it

A PresaDiretta la rivoluzione artificiale e il ponte sullo stretto: le anticipazioni del programma di Rai 3Un'inchiesta sul ponte sullo Stretto di Messina, tra questione ambientale, mancata gara, aumento dei costi. È il tema in apertura della nuova puntata di PresaDiretta Open, in onda questa sera - domeni ... corrieredellumbria.it

#PresaDiretta Open si concentra sul Ponte di Messina, mentre PresaDiretta si occupa di Intelligenza Artificiale. Questa sera alle 20:30 su #Rai3. facebook

#PresaDiretta Open indaga sull’ipotesi che, durante l’assedio di Sarajevo, ci fossero dei “turisti cecchini” disposti a pagare per sparare sui civili, mentre PresaDiretta approfondisce i rapporti tra Stato e mercato nell’economia. Alle 16:45 su #Rai3. x.com