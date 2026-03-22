Un episodio di tensione si è verificato a Prato la mattina del 22 marzo 2026, durante il primo giorno di voto per il referendum costituzionale sulla giustizia. Tre giovani hanno irrotto nella sede locale di un partito, minacciando verbalmente un volontario presente nei locali. L’incidente ha coinvolto direttamente le forze dell’ordine specializzate nel contrasto alla criminalità organizzata, che hanno avviato immediatamente un’indagine formale. La situazione è stata descritta come un atto di aggressione diretta contro chi operava in supporto al partito schierato per l’approvazione della riforma giudiziaria. La dinamica dell’aggressione e la risposta delle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, 22 marzo: 3 giovani assaltano sede partito, scatta

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