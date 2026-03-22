Pozzi neutralizza un rigore Si allunga la striscia utile con l’insidioso Guidonia

Nel match tra Vis Pesaro e Guidonia, il portiere della squadra locale è riuscito a neutralizzare un calcio di rigore, contribuendo a mantenere il punteggio invariato. La partita si è conclusa con un pareggio a reti bianche, con la formazione di casa che ha allungato la propria serie di risultati utili. La formazione schierata in campo ha visto diversi cambi nel corso del secondo tempo.

0 VIS PESARO 0 (4-3-3): Stellato; Viteritti, Esempio, Mulè, Frascatore (43’ st Zappella); Russo (24’ st Sannipoli), Santoro, Franchini; Tessiore, Starita (34’ st Tounkara), Errico (1’ st Spavone). All. De Falco (Ginestra squalificato). A disp. Avella, D’Isanto, Toma, Cristini, Marchioro, Miccoli, Bafaro. VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Di Renzo (1’ st Zoia), Tonucci, Barranco; Durmush, Mariani (1’ st Lari), Di Paola, Ventre (1’ st Piras); Machin, Giovannini (25’ st Fraternale); Nicastro (43’ st Pisano). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Bastianelli, Cataudella, Martinelli, Chudy. Arbitro: Aldi di Lanciano. Note – Sole, spettatori 547 (45 ospiti); ammoniti Di Renzo, Di Paola, Pozzi, Esempio, Piras; angoli 8-4; recupero 3’ + 6’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pozzi neutralizza un rigore. Si allunga la striscia utile con l’insidioso Guidonia Articoli correlati Calcio, il Forlì esce da Guidonia con un punto prezioso: terzo risultato utile consecutivoTerzo risultato utile consecutivo per il Forlì che, dopo Vis Pesaro e Pontedera, conquista punti anche contro il Guidonia Montecelio Mister... Serie C: Forlì, pareggio a Guidonia e prosegue l’ottima fase: terzo risultato utile consecutivo per i romagnoli.Forlì, Pareggio Prezioso in Trasferta: Terzo Risultato Utile Consecutivo in Serie C Il Forlì ha conquistato un pareggio per 2-2 sul campo del...