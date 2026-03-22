Poste Italiane lanciano un’ opas totalitaria per l’acquisto di Telecom Italia. Lo ha deciso il Cda dalla società, riunitosi domenica. Il corrispettivo totale previsto è di circa 10,8 miliardi. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine del 2026. L’obiettivo è dare vita a un unico Gruppo, integrando due delle più grandi e importanti realtà industriali italiane. Stato italiano sarà azionista di maggioranza sopra 50%. “Il gruppo risultante dal completamento dell’offerta” di Poste per l’acquisizione totale di Tim “potrà beneficiare di una governance stabile, con la presenza dello Stato Italiano quale azionista di maggioranza con una partecipazione superiore al 50% (anche attraverso la partecipazione detenuta da Cassa Depositi e Prestiti)”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Poste Italiane, lanciata opas totalitaria per acquisto Telecom Italia

Articoli correlati

Leggi anche: Poste presenta l’opas totalitaria per l’acquisto di Telecom Italia

Poste Italia lancia opas per l’acquisto di Telecom Italia da 10,8 miliardiRoma, 22 marzo 2026 - Poste Italiane lanciano un'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom Italia, lo ha deciso oggi il Cda dalla società.

Una selezione di notizie su Poste Italiane

Poste presenta l'opas totalitaria per Telecom Italia. «Stato azionista di maggioranza sopra il 50%»Poste Italiane lanciano un'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom Italia. Lo ha deciso oggi il Cda dalla società. Il corrispettivo totale previsto è di circa ... ilmessaggero.it

Poste presenta l'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom ItaliaPoste Italiane lanciano un'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom Italia. Lo ha deciso oggi il Cda dalla società. Il corrispettivo totale previsto è di circa 10,8 miliardi. (ANSA) ... ansa.it