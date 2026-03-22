Forse qualcuno non è un habitué quando si tratta di elezioni, ma è noto che fotografare (e peggio ancora pubblicare) il proprio voto con allegata la scheda elettorale fatta dalla cabina sia totalmente fuori legge. Ma Il Giornale ha scovato e segnalato diversi profili di islamici che, invece, nel tentativo di invitare i loro seguaci a votare “no” al referendum sulla giustizia, hanno commesso un illecito. “Il referendum è una nostra preoccupazione, votiamo no”, scrive uno di loro, c’è anche chi invia le foto nei gruppi e chi le pubblica sotto il post di Brahim Baya, il predicatore islamista di Torino, referente della moschea Taiba e del Centro Rayan, che ha chiesto a chi lo segue di informarlo sul parere espresso alle urne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Post e foto fuorilegge, islamici all'attacco del governo nel giorno del voto

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