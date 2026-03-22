Pontida l’addio a Bossi | arrivata la premier Meloni fischi per Salvini

A Pontida si tiene oggi una cerimonia per il commiato a Umberto Bossi, con la presenza della premier Meloni. Durante l’evento, Salvini riceve fischi dai partecipanti. La giornata si svolge nel rispetto delle modalità tradizionali, con interventi e momenti di commemorazione dedicati alla figura politica di Bossi. La manifestazione coinvolge diversi rappresentanti politici e cittadini presenti alla commemorazione.

A Pontida è il giorno dell’addio a Umberto Bossi. Nella tarda mattinata di domenica 22 marzo, familiari, amici di lunga data, avversari politici e compagni di tante battaglie, insieme alle più alte cariche dello Stato, si sono riuniti all’interno dell’ Abbazia di San Giacomo per l’ultimo saluto al ‘Senatùr’, scomparso giovedì scorso all’età di 84 anni. Alle celebrazioni stanno prendendo parte circa 400 persone, sedute all’interno della basilica. La famiglia ha scelto di rinunciare ai funerali di Stato, privilegiando un clima di intimità e riservatezza. Le esequie verranno officiate dall’abate don Giordano Rota, in una cornice dal forte valore simbolico, tutt’altro che casuale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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