Paolo Cirino Pomicino, figura storica della Democrazia Cristiana, è morto lasciando un segno importante nel panorama politico italiano. Era noto per essere stato considerato un punto di riferimento nel partito e per aver avuto un ruolo di rilievo a Napoli, dove veniva chiamato il viceré. La sua carriera si è sviluppata attraverso vari incarichi pubblici e momenti significativi di confronto politico.

La prima domanda che Paolo Cirino Pomicino raccontava di aver rivolto al cardiochirurgo che lo aveva curato all’epoca del primo dei suoi non pochi acciacchi era stata per sapere se avesse potuto proseguire l’attività politica con la stessa frenetica passione. «Lei ha molti modi per morire, ma il più malinconico sarebbe quello di morire avendo rinunciato alla politica», era stata la risposta. Lui non avrebbe voluto sentire altro proclamando: «Resistenza a oltranza, una sana rivolta all’idea che tutto debba finire». Ma l’«Highlander» – così la moglie Lucia Marotta amava definirlo – si è dovuto arrendere e Paolo Cirino Pomicino si è spento a Roma all’età di 86 anni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pomicino, una vita per la Dc: addio al vicerè di Napoli

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