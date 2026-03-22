A luglio inizieranno le demolizioni del polo scolastico, dopo che lo stabile dell'

Dopo lo "Stagi", un altro pezzo di storia delle scuole cittadine sta per essere "sgranocchiato" dai denti delle ruspe diventando un cumulo di detriti e ricordi. A luglio partirà infatti la demolizione delle ex elementari "Bibolotti" di Tonfano, sul lato mare del futuro polo scolastico che oltre alle "Bibolotti" ingloberà anche le già esistenti medie "Santini" e in futuro pure le elementari "Mancini" della Quadrellara. Il progetto di fattibilità dell’intervento, elaborato dallo studio tecnico "Ingegneri associati Vitelli, Vecci, Bresciani e Ghilardi" di Lucca e tappa cruciale nella costruzione del polo – finanziato con risorse Pnrr per oltre 5,7 milioni di euro, più le risorse di Comune, Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e Regione – è stato approvato dalla giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo scolastico, avanti tutta. A luglio le demolizioni

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