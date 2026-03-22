Tra pochi giorni sarà riaperta al traffico la rotatoria e la strada del Pollino, dopo quasi un anno di lavori. La rotatoria, recentemente completata, rappresenta un collegamento strategico nella zona. I lavori, iniziati a novembre dello scorso anno, sono stati portati a termine e ora la strada è pronta per essere percorsa di nuovo.

di Sonia Fardelli Ancora pochi giorni e sarà aperta al traffico la rotatoria e la strada del Pollino (nella foto), interessata da un imponente cantiere dal novembre dello scorso anno. Ad annunciarlo è Giampaolo Tellini, sindaco di Chiusi della Verna, il Comune, insieme a Bibbiena, maggiormente interessato da questo imponente lavoro. La riapertura dovrebbe avvenire già a metà della prossima settimana. "Ormai ci siamo – dice Tellini – i lavori alla rotatoria sono finiti ed è stata messa già anche l’illuminazione. L’attesa è stata lunga e ci sono stati anche disagi per la popolazione, ma alla fine ne è valsa la pena, vediamo la luce in fondo al tunnel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pollino, riapertura imminente. Rotatoria pronta dopo i lavori: è un collegamento strategico

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