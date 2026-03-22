La Polizia ha controllato 130 persone nel centro cittadino, sequestrando droga e procedendo con un'espulsione. L'intervento è stato effettuato dal Commissariato di Polizia con il supporto degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna. Le operazioni mirano a garantire maggiore sicurezza nell'area, senza specificare ulteriori dettagli sulle singole operazioni.

Continuano i controlli in centro da parte del Commissariato di Polizia coadiuvato degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna. Le attività si sono concentrate in alcune zone abituale ritrovo di pregiudicati ed oggetto di segnalazioni per spaccio. Gli equipaggi hanno proceduto all’identificazione di 130 persone e al controllo di oltre 40 veicoli. Nelle vie limitrofe al Parco Mita è stato sottoposto a controllo un cittadino straniero di 22 anni trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish (droga sequestrata, il 22enne segnalato alla Prefettura). I controlli sono stati estesi anche in altre zone segnalate come piccole piazze di spaccio, dove gli agenti hanno rintracciato un cittadino marocchino di 46 anni che tentava di allontanarsi in bici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia, controllate 130 persone. Sequestro di droga e una espulsione

Articoli correlati

Controllate 130 persone in città e nel forese. Un arresto e una denuncia per drogaLa Polizia del Commissariato di Faenza, insieme agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna, ha effettuato a Faenza nei giorni...

Roma: 6 arresti, 78g di droga e 133 persone controllateNel cuore pulsante della periferia romana, tra Montesacro e San Basilio, si è scatenata una vasta operazione di sicurezza che ha l’arresto di sei...

Contenuti e approfondimenti su Polizia controllate 130 persone...

Argomenti discussi: Polizia, controllate 130 persone. Sequestro di droga e una espulsione.

Controlli straordinari della polizia a Genova: 100 identificati e sanzioni per oltre 14mila euroOperazioni nei quartieri di Sampierdarena, Bolzaneto e Pontedecimo: sequestri di droga, un arresto e verifiche nei locali ... telenord.it

Controlli della polizia in periferia a Genova, 100 persone identificate(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - Controlli della polizia nei quartieri di Sampierdarena, Pontedecimo e Bolzaneto. In particolare, gli agenti hanno passato al setaccio i giardini davanti al centro commerciale ... msn.com