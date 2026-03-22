Poggibonsi-Trestina Giallorossi all’attacco! Magnati | Mettiamoci tutte le nostre forze
I giallorossi affrontano il Trestina in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la loro stagione. La squadra si prepara a giocare in casa con l’obiettivo di ottenere risultati utili e migliorare la posizione in classifica. Il tecnico ha chiesto a tutta la rosa di mettere tutte le forze in campo, consapevole dell’importanza di questa sfida.
Altri novanta minuti per sperare. La sfida casalinga con il Trestina appare come l’ennesimo atto decisivo della stagione dei giallorossi, in cerca di risultati utili per una posizione meno precaria in classifica. Dopo aver sfidato in appuntamenti consecutivi le grandi del campionato - Grosseto e Seravezza Pozzi, con in mezzo la pausa della D, la squadra allenata da Luigi Consonni affronta una rivale a sua volta affamata di punti, nel suo caso per approdare alla quota della tranquillità nella graduatoria del girone E dei dilettanti nazionali. Mister Consonni riprende il suo posto in panchina dopo i quattro turni di squalifica successivi all’espulsione a Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Calcio serie D. Trestina non vuole fermarsi, oggi match a Poggibonsi. Il tecnico Marco Croce: "Sarà una gara difficile»Un’altra sfida importante, una tappa che, se superata positivamente, permetterebbe di lanciarsi nel migliore dei modi verso la volata finale.