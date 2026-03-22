Poggibonsi diventa protagonista di uno scambio internazionale grazie a un gemellaggio con una città francese. Diciannove studenti francesi sono arrivati e rimarranno fino a venerdì, partecipando a diverse attività nel centro toscano. L'evento coinvolge scuole locali e rappresenta un momento di incontro tra giovani di due nazionalità diverse. La collaborazione tra le due comunità prosegue con questa iniziativa di scambio culturale.

Poggibonsi crocevia di scambi internazionali tra studenti. Da oggi fino a venerdì prossimo saranno ospiti di famiglie locali diciannove alunni transalpini fra i tredici e i quattordici anni del centro di Marcq-en-Baroeul, città nel nord della Francia gemellata da decenni con Poggibonsi e dal 2023 attiva, con il proprio College du Lazaro, anche in progetti di carattere scolastico con gli Istituti comprensivi 1 e 2, oggi guidati rispettivamente dalle dirigenti Susanna Guarducci e Maresa Magini. Interessate in particolare le scuole medie di Poggibonsi e le classi terza delle sezioni B e C della Marmocchi e B, C, E, F della Leonardo da Vinci.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi ‘internazionale’. Gemellaggio con la Francia. Ospiti diciannove studenti

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