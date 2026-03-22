Gli esponenti del No esprimono posizioni molto aggressive, nonostante manchino di proposte concrete. Sostengono che una vittoria del Sì porterebbe i magistrati sotto il controllo della destra di governo, anche se non spiegano come ciò avverrebbe. Le loro parole si concentrano più sulla difesa della casta che su analisi dettagliate o proposte alternative.

Quelli del No hanno poche idee, ma furiose. Benché non sappiano dire come, danno a bere agli elettori che una vittoria del Sì consegnerebbe i magistrati alle fauci della destra di governo. Al contrario, Antonio di Pietro, uno che se ne intende, dice che le toghe del No si sono inginocchiate davanti all’Anm, la quale comanda come Stato extraterrestre detto Csm dove si decide a porte chiuse il delitto e il castigo di tutte le toghe. Finora errori e sciatterie sono stati perdonati e premiati con avanzamenti di carriera. Chi fece marcire Enzo Tortora in galera prima di accorgersi che il numero di telefono sequestrato a un camorrista era quello di un tal Enzo Tortona, ebbe comunqueil premio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Poche idee, ma molto furiose. Quelli che... difendono solo la casta

Articoli correlati

Leggi anche: Dodo Juve, non solo i bianconeri sul brasiliano. Ma la Fiorentina ha le idee molto chiare sul calciatore

Nuovi dazi di Trump, come si sommano a quelli esistenti, con quali effetti? La minaccia ai Paesi che difendono la Groenlandia Donald Trump ha alzato il tiro sulla Groenlandia e trasformato in decisione operativa una minaccia ventilata solo poche ore prima.

A 5-year-old miracle doctor changes her family's fate, and her doting dad spoils her endlessly!

Contenuti e approfondimenti su Poche idee

Discussioni sull' argomento Il Comitato Cittadino per Porto Potenza: La partecipazione a Tipicità? Poche idee ben confuse e pochissima concretezza; Le pagelle: difesa in agonia ma è tutta la squadra completamente assente; Giovani e innovazione. L’app Cucinalo combatte gli sprechi alimentari: ricette gustose con quello che c’è in frigo; Inter-Atalanta 1-1, Esposito colpisce ma Krstovic rovina la festa.

Poche idee per Pasqua La schiacciata di patate è sempre una buona idea. Semplice, ma fa sempre colpo! Una salsa di accompagnamento e il gioco è fatto, noi abbiamo scelto una maionese un po’ più sfiziosa della versione classica Chi ne vuole una fe facebook

Delusione Milan: ko contro la Lazio e Inter a +8. Poche idee e tanti errori, male ancora Leao e Pulisic x.com