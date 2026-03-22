Per la terza volta in quattro gare Piacenza-Modena termina al quinto set dopo una partita che supera abbondantemente le due ore. I padroni di casa non sfruttano il primo match point, glielo strappa di mano la Valsa che conduce nel conto dei set in due occasioni e poi domina il tie break portando ben cinque giocatori in doppia cifra con i centrali grandi protagonisti: Mati è capace di chiudere con un impressionante 91 per cento e 14 punti complessivi. Modena recupera Sanguinetti che trova subito posto fra i titolari, la Gas Sales Bluenergy invece ha Comparoni non al top e parte con il giovanissimo Iyegbekedo, anche se poi l’italiano troverà spazio a gara in corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff Superlega, ancora un tie-break: Modena passa a Piacenza, la serie si deciderà in gara-5

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