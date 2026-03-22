Pistocchi attraverso il proprio canale X attacca duramente Rocchi sfruttando anche cosa è successo nella sfida fra la Juve e il Sassuolo. Il mondo dei social e del giornalismo sportivo è tornato a infiammarsi dopo gli episodi arbitrali dell’ultimo turno di campionato. Al centro della polemicac’è il calcio di rigore assegnato alla Juventus nel match contro il Sassuolo, un episodio che ha sollevato dubbi non solo sulla dinamica del fallo. Sulla questione è intervenuto con durezza Pistocchi, noto giornalista d’inchiesta sportiva, che attraverso i propri canali ha sollevato un velo sulle dinamiche comunicative tra l’AIA e le emittenti televisive. I l punto focale della critica di Pistocchi riguarda l’assenza di un fermo immagine definitivo che possa fugare ogni dubbio sulla decisione presa in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pistocchi contro Rocchi: «L’AIA non mette tutte le immagini a disposizione di Dazn». Ecco cosa è successo in Juve Sassuolo

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