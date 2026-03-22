Il Comune ha aggiornato il Regolamento edilizio per chiarire i requisiti necessari alla costruzione di piscine in ville. Le nuove norme specificano le modalità di realizzazione e i parametri da rispettare, offrendo maggiore chiarezza ai cittadini interessati. La modifica riguarda le procedure edilizie e le autorizzazioni richieste, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti.

SERAVEZZA Più dettagliate le indicazioni per la realizzazione di una piscina in villa. Il Comune ha infatti varato un atto unilaterale d’obbligo, il documento da utilizzare nell’ambito dei procedimenti edilizi relativi alla costruzione di piscine pertinenziali alle unità immobiliari, che permette così una più agile applicazione del vigente Regolamento edilizio comunale. Alla luce dell’incremento di richieste di scavi per creare vasche. In via generale è infatti stabilito che nelle zone agricole le piscine costituiscono pertinenza del fabbricato principale e la loro realizzazione è subordinata alla costituzione di apposito vincolo pertinenziale mediante atto unilaterale d’obbligo, volto a garantire l’inalienabilità separata e il mantenimento del rapporto di servizio con l’unità immobiliare principale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscina in villa, obblighi più precisi. Integrato il Regolamento edilizio

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