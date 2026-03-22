A Castiglioni questa estate non si nuota in piscina, che rimane chiusa. La promessa di accesso al mare non si è concretizzata, e il costume si è perso, insieme al filo. La piscina comunale è ancora chiusa, lasciando i cittadini senza possibilità di fare il bagno. La situazione resta invariata e nessuna novità è stata annunciata in merito alla riapertura.

A Castiglioni quest’estate un si fa il bagno. o meglio, un si fa proprio nulla. La piscina comunale resta serrata, e fin qui uno direbbe: “Vabbè, la sistemano”. E invece no, perché tra una dichiarazione e l’altra pare quasi che s’abbia a preparà la valigia invece del costume. Da una parte il Sindaco che, tra una conferenza sui voli per Lampedusa e Pantelleria, se ne esce con un “vi porto al mare ma chiudo la piscina”. E la gente giustamente si domanda: “Sì, ma chi paga? E soprattutto. quando si riapre qui?” Dall’altra parte c’è la realtà, quella scritta nero su bianco: la piscina è chiusa da più d’un anno, il contratto col gestore è stato stracciato per una serie di problemi grossi come una casa – mancati pagamenti, carte che un arrivavano, manutenzioni fatte male – e adesso il Comune s’è ripreso tutto in mano. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Piscina chiusa e mare promesso: a Castiglioni s’è perso il costume (ma pure il filo)

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