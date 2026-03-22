Pisa Hiljemark prima del Como | Loro giocano per la Champions ecco che partita servirà Outfit? Nulla a che fare con la scaramanzia
L’allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha commentato prima della partita contro il Como, sottolineando che la squadra avversaria punta alla qualificazione in Champions League. Ha spiegato che l’incontro sarà impegnativo e ha precisato che il suo outfit non ha nulla a che fare con la scaramanzia. La sfida tra Pisa e Como è in programma oggi.
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