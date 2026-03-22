Pioppo alto 30 metri età 200 anni | Albero monumentale d’Italia

Un pioppo nero di circa 30 metri di altezza, con una circonferenza di 5,7 metri e stimato avere circa 200 anni, è stato riconosciuto come albero monumentale in Italia. La sua presenza si trova in una specifica località, dove ha attirato l’attenzione per le sue dimensioni e la sua età. Il riconoscimento ufficiale ha portato il pioppo a essere inserito tra gli alberi protetti.

Un pioppo nero alto circa 30 metri, con una circonferenza di 5,7 metri e un’età stimata di circa 200 anni, è diventato albero monumentale. Scoperto dagli ambientalisti nel 2021, è stato ora riconosciuto ufficialmente " albero monumentale d’Italia e denominato Pioppo Nero di Cascina Vione. Per abbracciarlo servono almeno quattro persone. Questo pioppo gigante, che si trova lungo la roggia Speziana. Per molti anni è rimasto nascosto ai più, poiché cresce in un luogo impervio e difficilmente raggiungibile, a cavallo di due canali irrigui che prendono acqua proprio dalla roggia. Fino a poche settimane fa era visibile soltanto da lontano e sembrava uno dei tanti pioppi neri presenti nelle campagne del Parco Agricolo Sud Milano, tra Basiglio e Pieve Emanuele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pioppo alto 30 metri, età 200 anni: "Albero monumentale d’Italia" Articoli correlati Leggi anche: Danneggiano albero monumentale: multati Eseguono lavori non autorizzati su un albero monumentaleI carabinieri forestali del Nucleo di Brisighella hanno notificato una sanzione amministrativa da 5mila euro per una violazione in materia di tutela...