Durante la partita tra Juventus e Sassuolo, terminata 1-1, Pinamonti ha risposto a Yildiz, mentre Locatelli ha fallito un calcio di rigore che avrebbe portato alla vittoria i bianconeri. La Juventus ha schierato Vlahovic e Milik, mentre il Sassuolo era ridotto a causa di numerosi casi di pertosse. La partita si è conclusa con il pareggio tra le due squadre.

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© Ilgiornaleditalia.it - Pinamonti replica a Yildiz, Juventus e Sassuolo pareggiano 1-1

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