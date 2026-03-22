Petrolio altro stop ai pozzi Mossa per abbassare i prezzi coi barili ?in mare? dell' Iran

L'Arabia Saudita ha annunciato un altro stop ai pozzi di petrolio, mentre si discute se questa mossa sia finalizzata a ridurre i prezzi del greggio. Recentemente, il paese ha avvertito che, proseguendo su questa strada, il costo del petrolio potrebbe raggiungere i 180 dollari al barile entro aprile. Intanto, si osservano segnali di potenziali interventi in mare dall'Iran.

L'Arabia Saudita ha di recente avvertito che continuando in questa direzione il prezzo del petrolio potrebbe arrivare a 180 dollari al barile entro aprile. Allo stesso modo Goldman Sachs ha scritto in una nota che il costo del greggio potrebbe restare sopra la soglia dei 100 dollari fino alla fine del 2027 «negli scenari di rischio da coperture prolungate e da perdite di offerta ampie e durature». La guerra in Iran sta portando nella realtà quotidiana quello che fino a pochi mesi fa era impensabile: venerdì per esempio il Brent ha chiuso sopra i 112 dollari, mentre il greggio americano sopra i 98 dollari, dopo che l'Iraq ha sospeso... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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