persone e territorio al centro del nuovo talk di bergamo tv

LA NOVITA’. Da lunedì 23 marzo «In Vostra Compagnia» condotto da Micaela Carrara. Un salotto bergamasco all’insegna della quotidianità. Prende il via lunedì 23 marzo un nuovo format televisivo che arricchirà il palinsesto di Bergamo TV. La trasmissione si intitola «In Vostra Compagnia» e andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12, proponendosi come un appuntamento quotidiano dedicato all’incontro, al racconto e alla condivisione. Alla conduzione ci sarà Micaela Carrara, volto noto dell’emittente e già apprezzata dal pubblico per programmi come «Gente e Paesi», con cui ha accompagnato i telespettatori alla scoperta del territorio. Per lei si apre ora una nuova sfida professionale, questa volta interamente in studio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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