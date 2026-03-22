Un giovane di 16 anni ha perso la vita venerdì in un incidente stradale avvenuto a Castelvetro di Modena. Le fotografie che lo ritraggono con il casco nero integrale sono state condivise, mostrando il modo in cui il ragazzo si era ritratto. La notizia ha suscitato dolore anche a Castellarano, dove si piange la sua scomparsa.

Le fotografie con il casco nero integrale: è così che il giovane Gianni Flori, morto a soli 16 anni venerdì a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Castelvetro di Modena, amava farsi immortale. È così che, affermano all’unisono tutti gli amici, avrebbe voluto farsi ricordare. Perché quel casco era ormai parte di lui, "il suo tratto distintivo" affermano gli amici. E soprattutto rimandava immediatamente alla sua grande passione: la moto. Quella stessa, in sella alla quale ha trovato drammaticamente la morte. Il dolore per la sua morte va oltre i confini della provincia: da quasi due anni, infatti, il giovane faceva parte di un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perde la vita a 16 anni, lutto anche a Castellarano

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