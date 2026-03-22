Perché la versione di Delmastro non regge

Il sottosegretario alla Giustizia ha fornito spiegazioni limitate riguardo alla sua relazione con la figlia di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. La sua versione dei fatti non è riuscita a chiarire molti aspetti della vicenda, lasciando ancora diversi punti poco chiari. La discussione si concentra su dettagli che non sono stati approfonditi, alimentando dubbi sul rapporto tra le parti coinvolte.

Il sottosegretario alla Giustizia ha spiegato ben poco di com'è finito in società con la figlia di un criminale condannato per mafia Stanno uscendo nuove informazioni sull’ennesimo caso che coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, di Fratelli d’Italia: e più ne escono, più le sue giustificazioni appaiono inconsistenti. Il caso era emerso mercoledì, quando il Fatto Quotidiano aveva pubblicato un articolo in cui si diceva che fino a poche settimane fa Delmastro possedeva un ristorante in società con altri politici piemontesi di Fratelli d’Italia, e soprattutto insieme alla figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per reati di mafia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Se si dovesse valutare la riforma della magistratura valutando i suoi autori, da Delmastro a Bartolozzi, non servirebbe nemmeno leggerla. Invece va letta senza pregiudizio. Ma quando ci si imbatterà in disposizioni che sollevano dubbi, si pensi a quelli che ne x.com