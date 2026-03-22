A otto turni dalla fine del campionato, il Napoli di Antonio Conte ha riacceso la speranza di vincere lo Scudetto, grazie ai rientri di alcuni giocatori chiave e alle dinamiche del calendario che favoriscono la squadra. La pressione si concentra sull’Inter, che mantiene il primato in classifica, mentre il Napoli si prepara a dare battaglia nelle prossime partite. La corsa al titolo resta aperta e tutta da seguire.

I MOTIVI DI UN SOGNO. A otto giornate dal termine del campionato, il Napoli di Antonio Conte ha riaperto virtualmente la corsa per il tricolore. Grazie a quattro vittorie consecutive (l’ultima a Cagliari con porta inviolata), gli azzurri si sono portati a -6 dall’Inter capolista (che deve recuperare una gara con la Fiorentina). Le ragioni di questa clamorosa rimonta Scudetto sono tre: il recupero di pedine fondamentali come Kevin De Bruyne e Scott McTominay, la possibilità per Conte di allenare la squadra per l’intera settimana senza coppe, e un calendario che, dopo lo scontro diretto casalingo contro il Milan a Pasquetta, si presenta decisamente in discesa rispetto alle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Perché il Napoli di Conte crede ancora nello Scudetto: i rientri, il calendario e la pressione sull’Inter

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