Perché alla Milano Sanremo c'era sempre Carlos Sainz insieme a Pogacar | la storia dei Focaccia Brothers

Durante la Milano Sanremo, Carlos Sainz è stato visto più volte accanto a Pogacar, in atteggiamenti di vicinanza e abbracci. Questa presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, portando molti a chiedersi quale fosse il motivo di questa complicità tra il pilota e il ciclista. La scena si è ripetuta più volte lungo il percorso, creando curiosità tra gli spettatori e i media.

Cosa ci faceva l'ex pilota Ferrari Carlos Sainz al traguardo della Milano Sanremo, ad abbracciare Tadej Pogacar? E perché è salito sul palco per premiarlo e poi sul podio a condividere foto e celebrazioni? La risposta è celata in due parole: "Focaccia Brothers". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Carlos Sainz e Lucas Cruz si separano dopo un'era storica allaSi chiude una pagina fondamentale per la Dakar e per l’automobilismo sportivo spagnolo: una collaborazione lunga oltre un decennio tra due... Leggi anche: L’odissea di Carlos Sainz a Melbourne: la Williams si spegne all’improvviso e non si riaccende più Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo Aggiornamenti e notizie su Milano Sanremo Temi più discussi: La corsa che Tadej Pogacar non riesce a vincere; Milano-Sanremo, il percorso e i partecipanti della Classica di Primavera; Per Pogacar la Milano-Sanremo è la corsa più difficile che c'è: i motivi; Milano Sanremo: il Team Novo Nordisk in gara per superare i confini della cronicità. La Milano-Sanremo è la corsa della fantasiaIl legame profondo che univa Italo Calvino e Sanremo e quel filo calviniano che lega lo scrittore alla Classicissima ... ilfoglio.it Ha vinto anche la Milano-SanremoAl miglior ciclista al mondo mancava solo questa , e ce l'ha fatta nonostante nella seconda metà della gara fosse anche caduto ... ilpost.it A poche ore dal drammatico incidente alla Milano Sanremo Women, continuano ad arrivare notizie rassicuranti sulle condizioni di Debora Silvestri facebook Pogacar rivive l'impresa della vittoria alla Milano-Sanremo: dalla caduta che poteva complicare le cose alla paura finale di Pidcock, con vittoria x.com