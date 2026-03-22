Il Milan ha battuto il Torino 3-2 in una partita ricca di azioni e cambi di fronte. La sfida si è svolta sul campo, con entrami le squadre che hanno messo in mostra le proprie strategie e caratteristiche. La partita ha visto diversi momenti di pressione e conclusioni, con il Milan che è riuscito a conquistare la vittoria grazie a una prestazione complessiva.

Un primo tempo non brillantissimo per i rossoneri in Milan-Torino 3-2, ma un secondo tempo decisamente migliore con due gol segnati in pochi minuti. A cambiare è stato il modulo, ma non solo. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono passati a quattro in difesa, ma soprattutto hanno iniziato a portare su tanti uomini e hanno messo un terzino vero. Zachary Athekame è stato decisivo: lo svizzero classe 2004 è l'unico vero terzino che ha il Milan ed è questo forse il vero motivo per cui i rossoneri non hanno mai giocato con questo schieramento. Tuttavia, i dati dicono che tutte le grandi squadre giocano a quattro dietro in Europa e, dunque, bisogna andare verso questo cambiamento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Per vincere bisogna giocare a 4! Analisi Milan-Torino 3-2

Articoli correlati

Allegri avvisa: “Milan, bisogna iniziare a vincere. Le prime cinque col Como lotteranno per la Champions”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A...

Modric: “Al Milan si deve giocare sempre e solo per vincere. Scudetto? Possibile, ma è lunga”Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 giunto in estate al Milan dopo 13 anni di successi nel Real Madrid, è un fuoriclasse ambizioso.

PER VINCERE BISOGNA GIOCARE A 4! ANALISI MILAN-TORINO 3-2 ATHEKAME CAMBIA TUTTO

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Per vincere bisogna giocare a 4 Analisi...

Temi più discussi: Milan, l'analisi della disfatta: no Rabiot, no party. Solo 2 vittorie su 7 partite senza di lui; Sabato da Champions: il Milan trova il nuovo Toro, Juventus-Sassuolo con l’ombra della pertosse; Milan-Torino, l’analisi di Marco Simone sulla sfida di San Siro; Quote risultato esatto Milan Torino.

Milan-Torino, Allegri: Conte guarda avanti in classifica? Noi pensiamo alla ChampionsTre punti fondamentali per rilanciarsi nella corsa Champions. Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan piega 3-2 il Torino e si riprende il 2° posto dopo il sorpasso di venerdì del Napoli. Inter pr ... sport.sky.it

Verso Torino-Milan, Allegri: Pulisic in dubbio, ha avuto la febbre. Per vincere bisogna sporcarsi i pantalonciniIl Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal ko e dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio, si prepara ad affrontare il Torino. Sarà una gara senza il condottiero del Diavolo in panchina, ... sportmediaset.mediaset.it

Pianetamilan.it. Company Money · Eu Sou Tu É Lata (Instrumental). Ieri in #MilanTorino 3-2 la svolta arriva con l’ingresso di #Athekame e un 4-3-3 più offensivo È il momento di cambiare Ne parliamo nell’analisi tattica del nostro Davide Flore col nostro Ste facebook

#MilanTorino 3-2, la moviola: #Pavlovic sbraccia su #Simeone, per #Fourneau è rigore L'analisi degli episodi della sfida tra rossoneri e granata #ToroNews #TorinoFc #Torino Leggi l'articolo completo x.com