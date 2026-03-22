Pietro Senaldi ha dichiarato che l’Iran ha iniziato la guerra e ha esonerato Donald Trump da ogni responsabilità. La sua analisi si concentra sulle azioni di Teheran, accusandolo di essere il primo a scatenare il conflitto. Senaldi ha poi rivolto l’attenzione sul ruolo dell’Iran, lasciando da parte le eventuali critiche rivolte all’ex presidente statunitense.

“La guerra l'ha iniziata l'Iran”: Pietro Senaldi inchioda Teheran alle sue responsabilità e solleva Donald Trump da ogni critica. Ospite di 4 di Sera su Rete 4, il condirettore di Libero fa un'analisi impeccabile sulla guerra in Iran e su chi abbia dato inizio alle ostilità dopo giorni in cui la Casa Bianca è stata oggetto di accuse in Italia e in giro per l'Europa. Senaldi inizia la sua disanima parlando del problema terrorismo. Secondo il giornalista a spaventarci non dovrebbe essere la minaccia dei missili di Teheran e del loro nuovo potenziale, piuttosto il terrorismo “economico” che questa guerra sta generando a danno dei paesi europei e dell'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Per il bene del mondo”. Senaldi scagiona Trump e punta il mirino sull'Iran

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4 di sera. . "La guerra l'ha iniziata l'Iran e non Trump" Pietro Senaldi a #4disera Weekend facebook

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