Pentathlon Gerevini chiude settima | battuti due record personali

Sveva Gerevini si conferma tra le prime al mondo anche in occasione dei Mondiali indoor di Torun, in Polonia: cosa è successo Sveva Gerevini ha lottato fino alla fine, ma non è riuscita ad andare oltre il settimo posto. A Torun, in Polonia, dove questo weekend si sono disputati i Mondiali indoor di atletica, ha totalizzato un bottino di 4.522 punti, a 37 dal suo record italiano del 2024 a Glasgow. In quel caso, era arrivata al quarto posto. Gerevini, nonostante non sia arrivata tra le primissime, è riuscita comunque a battere due record personali, nei 60 metri ostacoli e nel getto del peso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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