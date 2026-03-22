pelati di tutto il mondo uniamoci

Un uomo con una fronte ampia racconta di aver vissuto anni di paura legati alla perdita dei capelli, nonostante la sua testa fosse ancora parzialmente pelata. La sua esperienza riflette un sentimento condiviso da molti uomini che si trovano a confrontarsi con il timore di una progressiva calvizie. La testimonianza evidenzia come questa preoccupazione possa influenzare le giornate di chi si sente minacciato dalla perdita dei capelli.

Nato a Roma nel 1990, lavora come editor per Einaudi Stile Libero. Precedentemente è stato editor e redattore per Voland e 66thand2nd. Il suo romanzo d'esordio, Mio padre avrà la vita eterna ma mia madre non ci crede, è stato pubblicato da Feltrinelli. La mia paura di perdere i capelli ha avuto origine in un giorno indefinito del 2015, nel vivo dell’adolescenza, quando mio fratello, più grande di me di quasi vent’anni, mi diagnosticò arbitrariamente, e con ghigno beffardo, una calvizie precoce: «Stai a perde’ i capelli, eh. Guarda che stempiatura». Ricordo ancora lo shock dovuto al dubbio che forse, fino a quel momento, nonostante avessi i capelli lunghi, lisci, che mi fasciavano il volto coprendo le orecchie e l’intera fronte, avessi sottovalutato un problema. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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