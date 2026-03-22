Nella mattina di oggi in Alto Adige, una valanga ha travolto un gruppo di 25 persone, causando due decessi e tre feriti. L’incidente si è verificato in una zona nota per le escursioni invernali, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Solo pochi giorni fa, il 12 marzo, questa regione aveva commemorato la più grave valanga degli ultimi decenni, con sei vittime.

Solo pochi giorni fa, il 12 marzo, l'Alto Adige aveva ricordato l'anniversario della maxi-valanga di Monte Nevoso, la più grave tragedia degli ultimi decenni nella zona con sei vittime. Dieci anni dopo le montagne altoatesine diventano il teatro di un'altra disgrazia con un bilancio terribile: due morti, tre feriti gravi e 25 persone coinvolte. La comitiva di escursionisti austriaci si trova in Val Ridanna, nella zona di Racines, quando la slavina si stacca. Alle 11,40 di sabato - ormai sul pendio a 2.445 metri di quota nei dintorni della Cima di Incendio - gli scialpinisti vengono travolti dalle masse nevose. Il distacco della valanga avviene precisamente sulla Hohe Ferse (Tallone Grande), montagna di 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura in Alto Adige, 25 persone travolte dalla valanga: due morti e tre feriti

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