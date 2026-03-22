Mariapia Saccone è stata selezionata per partecipare alla Biennale Art & Expo di Milano. L’Amministrazione comunale di Paupisi ha espresso il proprio entusiasmo per questo riconoscimento, evidenziando il ruolo della artista nel panorama culturale locale. La sua presenza alla manifestazione internazionale rappresenta un momento di grande soddisfazione per la comunità, che si prepara ad accogliere questa importante occasione espositiva.

Un riconoscimento significativo che valorizza il talento e la sensibilità artistica di Saccone, capace di distinguersi in un contesto altamente competitivo e di rilievo nazionale. La sua partecipazione rappresenta non solo un successo personale, ma anche un motivo di vanto per l’intero territorio, che vede una propria esponente portare in alto il nome della comunità in un evento culturale di grande prestigio. Sull’importante risultato è intervenuta anche l’Amministrazione comunale, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio compiacimento: «La selezione di Mariapia Saccone alla Biennale Art & Expo di Milano rappresenta un risultato di grande valore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Paupisi, Mariapia Saccone selezionata alla Biennale Art & Expo di Milano

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