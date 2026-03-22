passione in musica a manfredonia il 28 marzo

Il 28 marzo a Manfredonia si terrà un evento dedicato alla musica, inserito nella settimana santa della regione. La manifestazione coinvolgerà artisti e pubblico in un'occasione di musica dal vivo. L'evento si svolge tra le località di Gargano e le rive dello Ionio, nel contesto delle celebrazioni religiose tradizionali della zona. La giornata si concentra sulla passione musicale e sulla tradizione locale.

Dalla costa del Gargano alle rive dello Ionio, la Settimana Santa in Puglia è un viaggio tra riti antichi, devozione e tradizioni secolari. La Banda Città di Manfredonia, diretta dal Maestro Giovanni Esposto, presenta la II edizione del concerto dedicato alle musiche della Passione: marce funebri della. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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