Part-time e stipendio basso niente pensione a 67 anni | la vera età per l’addio al lavoro

Un rapporto recente evidenzia che chi lavora part-time con salari modesti rischia di non arrivare alla pensione a 67 anni. La questione riguarda soprattutto chi svolge queste mansioni senza riuscire a mettere da parte abbastanza contributi. La situazione si presenta come un ostacolo concreto per chi spera di ricevere una pensione adeguata al momento del ritiro.

Lo svolgimento di un lavoro part-time potrebbe avere un impatto poco piacevole sul futuro pensionistico, specialmente per chi percepisce stipendi bassi. Secondo l’Inps, più del numero di ore lavorate valgono in tal senso i contributi effettivamente accreditati durante la carriera. Se il reddito annuo non supera una determinata soglia minima, definita annualmente dall’ente, l’anno di lavoro non viene conteggiato integralmente ai fini contributivi. Ciò significa che chi lavora per anni con retribuzioni ridotte rischia di non raggiungere il requisito minimo di contributi per la pensione di vecchiaia a 67 anni, dovendo così prolungare la carriera lavorativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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