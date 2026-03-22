In un momento di commemorazione, i compagni di Giacomo hanno condiviso ricordi e parole, cercando di riempire i silenzi con i loro racconti. Durante l’evento, sono stati letti alcuni testimoni e alla fine sono stati liberati palloncini bianchi nel cielo serale. La cerimonia si è conclusa con un gesto simbolico, lasciando un ricordo tangibile di fronte alla perdita.

Le parole dei compagni, i ricordi condivisi ad alta voce e, alla fine, i palloncini bianchi lasciati volare nel cielo della sera. Così la comunità scolastica si è stretta attorno al ricordo di Giacomo, il ragazzo di 17 anni di Cavriglia scomparso poco più di una settimana fa in seguito a un incidente stradale a Montevarchi. Venerdì sera il cortile dell’Isis "Giorgio Vasari" di Figline si è riempito di studenti, docenti, amici e cittadini per una manifestazione intensa e partecipata, nata proprio dalla volontà dei ragazzi di trasformare il dolore in condivisione e memoria. L’iniziativa, organizzata direttamente dagli studenti con il sostegno della scuola, ha aperto le porte dell’istituto per accogliere tutti coloro che hanno voluto esserci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parole e testimonianze per Giacomo: "Riempiremo i silenzi con i ricordi"

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