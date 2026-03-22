Paris infinito | doppietta a Kvitfjell il superG conferma il dominio azzurro

Il capitano italiano di sci alpino ha conquistato due vittorie consecutive a Kvitfjell, una in discesa e una in superG, confermando la sua presenza dominante in questa stagione. La doppietta rappresenta la sua vittoria numero 26 in carriera e rafforza la posizione dell’Italia nel circuito internazionale. La competizione si è svolta sulle piste norvegesi, attirando l’attenzione degli appassionati di sci.

Il capitano dell’Italia conquista anche il superG dopo la discesa e firma la vittoria numero 26 in carriera. Franzoni quinto, Casse nella top ten Ancora una volta padrone della velocità. Dominik Paris completa una straordinaria doppietta a Kvitfjell conquistando anche il superG dopo il successo nella discesa libera del giorno precedente. Il campione altoatesino firma così la vittoria numero 26 della carriera, la sesta nella specialità, confermandosi tra i più grandi interpreti di sempre nelle discipline veloci. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: KVITFJELL COLONIA ITALIANA! Dominik Paris si impone anche in superG: quarta vittoria azzurra in 2 giorni! Leggi anche: Laura Pirovano vince la Coppa di discesa, Paris nel mito: trionfo azzurro a Kvitfjell Una selezione di notizie su Paris infinito Paris infinito, dopo la discesa vince anche il superG a Kvitfjell!Ventiseiesimo trionfo in Coppa per l'azzurro che batte Kriechmayr e Haaser. Quinto Franzoni ... msn.com Dominik Paris vince anche il superG: doppietta da sogno a KvitfjellFinali di Coppa del Mondo indimenticabili per l'Italia: chiude il cerchio Domme, che cala la doppietta sulla Olympiabakken di Kvitfjell, pista dove ha vinto otto volte in carriera ... corriere.it