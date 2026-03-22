Paris imbattibile a Kvitfjell completata la doppietta discesa-superG

Dominik Paris si è imposto a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di Lillehammer, completando una doppietta vincente nelle discipline di discesa e superG. Dopo aver vinto la discesa ieri, il 36enne di Merano ha conquistato anche il superG, ottenendo l’ottava vittoria sulle nevi norvegesi, di cui cinque in discesa e tre in superG.

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Dominik Paris completa l'opera a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di Lillehammer Dopo il successo in discesa di ieri, il 36enne di Merano concede il bis e conquista l'ottava vittoria sulle nevi norvegesi (cinque in discesa e tre in superG). Il bronzo olimpico in carica in discesa ferma il cronometro sul tempo di 1'26?81, con un vantaggio di soli 0?07 sull'austriaco Vincent Kriechmayr, e centra il successo numero 26 in carriera, la sesta in superG. Completa il podio l'altro austriaco Raphael Haaser, terzo a 0?38. Per la terza volta a Paris riesce la doppietta discesa-superG a Kvitfjell dopo quelle messe a segno nel 2019 e nel 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Paris imbattibile a Kvitfjell, completata la doppietta discesa-superG Articoli correlati Paris infinito: doppietta a Kvitfjell, il superG conferma il dominio azzurroIl capitano dell’Italia conquista anche il superG dopo la discesa e firma la vittoria numero 26 in carriera. Leggi anche: Laura Pirovano vince la Coppa di discesa, Paris nel mito: trionfo azzurro a Kvitfjell Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paris imbattibile Temi più discussi: PARIS ANCORA RE DI KVITFJELL! DOMME DOMINA LA DISCESA DELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO; Strepitoso Paris a Lillehammer: batte Von Allmen e vince la discesa libera; Allegre il più veloce nella seconda prova a Kvitfjell. Paris: Tirare dall’inizio alla fine. Franzoni: Voglio godermi le ultime gare; Sci, Dominik Paris trionfa in discesa a Kvitfjell: venticinquesima vittoria in Coppa del Mondo. Paris imbattibile a Kvitfjell, completata la doppietta discesa-superGKVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Dominik Paris completa l’opera a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di Lillehammer Dopo il successo in discesa di ieri, il 36enne di Merano concede il bis e c ... msn.com Paris concede il bis in Super G: festa italiana a KvitfjellLillehammer (Norvegia), 22 marzo 2026 - Dominik Paris brilla ancora a Lillehammer e firma una splendida doppietta. Dopo il fantastico successo di ieri, il veterano azzurro ha conquistato la vittoria a ... sport.quotidiano.net Testo: Marguerite Yourcenar: “Memorie di Adriano”,1974, edition Gallimart, Paris Genere: Romanzo storico/diario Autore: Marguerite Yourcenar, pseudonimo di Marguerite de Crayencour, nacque a Bruxelles nel 1903 da famiglia aristocratica e rimase orfana facebook