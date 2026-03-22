Paris domina il superG in Coppa del Mondo | Non me l’aspettavo ma sapevo che potevo vincere

Kvitfjell, 22 marzo 2026 – E’ uno splendido week end in Coppa del Mondo per Dominik Paris, sull’Olympiabakken di Kvitfjell. L’Azzurro, a seguito della vittoria in discesa libera di ieri, replica il primo gradino del podio anche nel superG e scrive, ancora una volta, la storia dello sci alpino maschile. Con una gara costantemente in attacco e senza errori sul tracciato, fa il tempo di 1:26.81. Secondo è Vincent Kriechmayr, staccato di soli 7 centesimi, il terzo posto va all’altro austriaco Raphael Haaser, a 38 centesimi. “E’ una sorpresa anche per me – ha detto Paris, come riporta fisi.org -. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un’altra vittoria non me l’aspettavo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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