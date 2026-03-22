FIRENZE – Il confronto tra Fiorentina e Inter si chiude con un pareggio per 1-1, epilogo di una gara che ha visto la formazione toscana dare prova di notevole tenuta mentale. Sotto di una rete dopo pochissimi secondi, i padroni di casa sono riusciti a riorganizzarsi con pazienza e lucidità, imbastendo una costante progressione offensiva che è culminata nel meritato pareggio a un quarto d’ora dal termine della sfida. L’avvio di partita si rivela immediatamente in salita per i gigliati. Nel corso del primissimo giro di lancette, l’Inter sblocca il risultato grazie a Francesco Pio Esposito, abile a finalizzare di testa un preciso traversone calibrato da Nicolò Barella. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pari in rimonta al Franchi: Ndour risponde a Esposito, Fiorentina-Inter finisce 1-1

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