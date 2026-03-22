Inter News 24 Paratici è intervenuto a DAZN a pochi minuti dalla sfida di questa sera tra Fiorentina e Inter: le sue dichiarazioni. A pochi istanti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, il dirigente viola Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida d’alta classifica. Il manager della formazione toscana ha espresso grande rispetto per la capolista di Cristian Chivu e non solo: PAROLE – « Non ho ancora incontrato Marotta, lo incontrerò, è tutto a posto. Abbiamo condiviso uno splendido percorso di 14 anni. Mi ha insegnato moltissimo, siamo due professionisti, le nostre strade si sono divise ma anche i paragoni si sono sprecati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Paratici a DAZN: «Con Marotta è tutto a posto, siamo stati complementari per 14 anni. Kean…»

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